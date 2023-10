Real Madrid : Vinicius dévoile les dessous de sa relation avec Benzema

Dans un long entretien accordé à France Football, Vinicius Junior dévoile la relation spéciale qu’il a avec Benzema.





L’ailier brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, s’est grandement livré dans France Football, il évoque notamment sa relation spéciale avec Karim Benzema, qu’il considérait comme un grand frère : « Il m'a beaucoup appris, sur et en dehors du terrain, et m'a toujours dit la vérité. Il m'a poussé à être davantage concentré sur le but. Il fallait que je marque. Lui, quand il ne marquait pas, il râlait. Il est l'un des plus grands joueurs de l'histoire et il me disait : "Si tu peux marquer 30 buts, tu dois marquer 30 buts, ne te contente pas de 29." Ça a fini par entrer dans ma tête. »