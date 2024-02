Récompenses des joueurs ivoiriens pour la CAN 2023 : Alassane Ouattara fait mieux que Macky Sall

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a décidé de récompenser grassement les champions d'Afrique 2023. A l'image de Macky Sall en 2022 avec les champions d'Afrique sénégalais, le Chef de l'État ivoirien n'a pas lésiné sur les moyens et a même décidé de faire un peu mieux.











En effet, comme rapporté par Afrique sur 7, Alassane Ouattara a décidé d'offrir 50 millions de FCFA à tous les joueurs ivoiriens champions d'Afrique. Mais à la différence de Macky Sall qui avait promis un terrain à chaque joueur, le dirigeant ivoirien, lui, a décidé d'offrir une villa d'une valeur de 50 millions de FCFA à tous les joueurs.









Également, le président Alassane Ouattara a décidé de frapper plus fort pour le sélectionneur et architecte de cette victoire à la CAN, Emerse Faé. Ce dernier recevra la somme de 100 millions de FCFA.









La Fédération ivoirienne de football recevra 300 millions de FCFA tandis que le staff de Faé va se partager 400 millions de FCFA.