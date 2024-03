Reconduction d’Aliou Cissé : ces arguments qui ont milité en faveur d’El Tactico

Partira ou partira pas ? Le sélectionneur de l'équipe nationale A de football du Sénégal a été reconduit dans ses fonctions jusqu'à la Coupe du Monde de 2026. La Fédération sénégalaise de football (FSF) tranche ainsi le débat sur l’avenir de Aliou Cissé sur le banc des Lions du Sénégal.





Dans un entretien accordé au journal spécialisé Record, Seydou Sané, le chargé de la communication de l’organisation faîtière, donne les raisons du maintien du technicien sénégalais.





« Ils sont très à définir. En vérité, nous avons noté des progrès aux niveaux management, technique, et organisationnel », campe le président du Casa Sports.





Il poursuit : « On a devant nous les éliminatoires de la CAN 2025, et celles de la Coupe du monde 2026. »





Par conséquent, tranche Sané, « on ne peut pas aller à l’aventure, briser un élan, une dynamique qui est déjà là. »





Selon lui, il est hors de question de perturber « la stabilité » de l’équipe.