Recours à la prostitution de mineures : Un ex-international sénégalais prend 6 mois avec sursis





Absent de la sélection nationale et de l’actualité du football depuis fort longtemps, Sidy Sarr refait parler de lui de la pire des manières.





En effet, l’ancien joueur de Dakar Sacré-Cœur et de Mbour PC a été jugé et condamné à six mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Nîmes, pour avoir eu recours à la prostitution de mineures. L’ex-international (7 sélections, 2 buts) qui était absent du tribunal, a écopé aussi d’une amende de 30 000 euros.





Le joueur de 27 ans, natif de Thiès, a été reconnu coupable d’avoir eu recours à deux prostituées mineures, âgées de 16 et de 17 ans au moment des faits. L’ancien milieu de terrain ne s’est pas présenté à l’audience et n’était pas représenté par un avocat. Mais il avait préalablement reconnu les faits lors de sa garde à vue ainsi que lors de l’instruction.





Sidy Sarr, qui avait résilié son contrat à l’amiable avec le Nîmes Olympique, avait signé la saison dernière dans le club portugais de Chaves.