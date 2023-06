Recrutement de Karim Benzema (Ballon d'Or 2022) : L'Arabie saoudite, une menace pour le football européen ?

Après le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, l'Arabie saoudite a recruté cette année l'actuel meilleur joueur européen, Karim Benzema. Avec les moyens colossaux à leur disposition, les Saoudiens visent maintenant d'autres grands noms du football européen tels que Luka Modric, Ilkay Gundogan, Kalidou Koulibaly, Riyad Mahrez, Romelu Lukaku, Sergio Busquets, Sergio Ramos, Roberto Firmino et Angel Di Maria.





Avec cette ambition affichée, il est clair que l'Arabie saoudite souhaite concurrencer les championnats européens. Si vous suivez le football de près, vous n'avez certainement pas manqué les plans ambitieux de l'Arabie saoudite, révélés par plusieurs médias du vieux continent. Les pétrodollars sont à l'origine de projets gigantesques, et le gouvernement lui-même s'implique en prenant en main le marché des transferts pour renforcer les meilleurs clubs saoudiens.





L'objectif est d'attirer le maximum de stars dans le championnat local afin de le rendre plus attractif. Malgré l'échec des négociations avec Messi, de nombreux joueurs de haut niveau sont toujours ciblés. Même si jusqu'à présent, ils ont plutôt attiré des joueurs en fin de carrière, les moyens démesurés dont ils disposent et les offres démentielles qu'ils proposent pourraient également séduire les jeunes espoirs et les autres stars des championnats européens. Aujourd'hui, il est évident que les Saoudiens ont les moyens d'attirer des espoirs ou des joueurs qui ont encore de belles années devant eux en leur offrant des contrats défiant toute concurrence. Cela suscite des inquiétudes quant à l'impact de ces transferts sur le football européen. L'Arabie saoudite dispose de ressources financières considérables grâce à ses revenus pétroliers, ce qui lui permet d'offrir des contrats très lucratifs aux joueurs. Ces offres peuvent être très tentantes, même pour les jeunes espoirs et les stars des championnats européens.





Conscients que cette nouvelle situation risque de changer le niveau du football mondial, les ténors du football européen vont certainement devoir se retrousser les manches pour contrecarrer les plans saoudiens et préserver le football européen ainsi que ses compétitions.





En effet, l'Arabie saoudite investit actuellement de manière significative dans le football européen en recrutant des joueurs de renommée internationale comme Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Ngolo Kanté, tout en ciblant d'autres grandes figures du football européen. Ces investissements massifs visent à rendre le championnat saoudien plus attractif et à attirer les meilleurs joueurs.





Cependant, il est important de noter que jusqu'à présent, les joueurs recrutés par l'Arabie saoudite sont souvent en fin de carrière, ce qui limite peut-être leur impact immédiat sur les championnats européens. De plus, de nombreux joueurs européens sont attachés à leurs clubs actuels et à leur environnement footballistique, ce qui pourrait les dissuader de partir pour l'Arabie saoudite, même avec des offres financières alléchantes. Néanmoins, les ténors du football européen seront probablement conscients de cette nouvelle situation et chercheront des moyens de contrer les plans de l'Arabie saoudite. Cela pourrait inclure des initiatives visant à améliorer la compétitivité des championnats européens, à renforcer les liens avec les joueurs pour lutter contre le racisme et à créer des conditions attrayantes pour les inciter à rester en Europe.