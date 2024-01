Regragui après l’élimination du Maroc: ‘‘J‘ai échoué, je vais prendre mes responsabilités‘‘

Demi-finaliste du mondial 2022, le Maroc était très attendu à cette Can-2023. Mais les Lions de l’Atlas n’ont pas pu dépasser l’étape des huitièmes de finale. Ils ont été battus ce mardi par l’Afrique du Sud sur la marque de 2-0. Un échec que le sélectionneur Walid Regragui assume entièrement.