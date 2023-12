Retraite : Bombardier annonce que son…

Après sa défaite contre Reug Reug, dimanche dernier à l’Arène nationale, Bombardier a vu d’aucuns lui indiquer la porte de la retraite. Le lutteur mbourois n’écarte pas cette possibilité, mais annonce que son entourage aura le dernier mot. «Le staff va se réunir et on verra si je vais arrêter ou si je vais continuer», a lancé le «B52» dans des propos repris par Sunu Lamb.



Bombardier d’indiquer : «L’arène m’a tout donné, c’est pourquoi une défaite ne peut plus me faire mal. Je ne peux plus avoir de déception dans l’arène. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Reug Reug a un bel avenir devant lui.»