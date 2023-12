Retraite de Gorgui Sy Dieng : le «vibrant hommage» de Mame Maty Mbengue

La basketteuse en retraite Mame Maty Mbengue a rendu hommage à Gorgui Sy Dieng, qui vient de mettre à son tour un terme à sa carrière de basketteur. Le désormais ancien pivot des Spurs de San Antonio, son dernier club, a passé dix ans en NBA. «Je voudrais vous rendre un vibrant hommage et vous remercier pour tout ce que vous avez réalisé pour le rayonnement du sport en général et basket en particulier, a publié sur Facebook l’ancienne Lionne, reprise par Le Témoin. Grâce à vos performances individuelles et collectives, vous avez marqué à jamais nos esprits. Ce beau parcours a permis à notre pays de s’illustrer davantage à travers le monde.»



La première femme africaine retenu dans la Fiba Hall of Fame (2022) de poursuivre : «Au-delà du sport, vous avez toujours été présent pour venir en aide aux nécessiteux grâce à votre générosité légendaire. Vous êtes une fierté pour le Sénégal et le continent et par conséquent, source d’inspiration pour les générations futures.»