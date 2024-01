Retransmission de la CAN 2023 : La RTS s’adjuge toutes les exclusivités, y compris les fanzones ; Aly Mané dépose une plainte pour abus de pouvoir

Dans trois jours,la CAN 2023 va démarrer en Côte d'Ivoire. Mais le problème sur les droits de retransmission se pose déjà. En effet, après avoir décroché l'exclusivité d'être la seule télévision à pouvoir diffuser les matchs de la CAN, la RTS revendique aussi l'exclusivité sur l'installation des fanzones. C'est là où se trouve la pomme de discorde entre la télévision RTS et Aly Mané.





Le député et homme d'affaires, qui s'active également dans l'événementiel, ne compte pas se laisser faire. Il a déposé une plainte contre la RTS et la société SND consulting pour abus de pouvoir.





«Les fans zone est un regroupement de supporters à un lieu donné. Tu peux utiliser un signal télé,tu peux les regrouper en animation et la RTS n'a aucun droit de dire aux Sénégalais que c'est moi qui donne l'organisation du fan zone à une société qui doit le payer pour s'organiser. Ce qui se passe dans les restaurants,dans les hôtels, ils interdisent les gens dans les résidences privées d'organiser ou bien de regrouper leurs clients. Le deuxième point, il n'y pas d'exclusivité de l'organisation de cette CAN. Le dossier que j'ai de la CAF est clair et net »,laisse entendre Aly Mané sur Rfm.





Mis en demeure par la société SND consulting,pour pratique délictuelle de vente de fan zone,l'homme d'affaires a décidé de porter l'affaire devant la justice par le biais d'une plainte.





« On a décidé de porter plainte contre la RTS et son complice SND parce qu'ils n'ont pas d'exclusivité et ils se permettent d'écrire des mises en demeure en calomniant sur ma personne et sur d'autres sociétés, car jusqu'à présent on n’a signé aucun contrat avec aucune société. Maintenant,nous avons interpellé la CAF et le tribunal arbitral sportif pour leur dire que c'est un abus de pouvoir que la RTS est en train de faire avec ses complices. Il faut que ça s'arrête »,fustige-t-il.





De son côté,la société SND consulting dit attendre de pied ferme cette plainte annoncée.