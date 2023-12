Retransmission des matchs de la CAN : Le CNRA appelle les médias à s'abstenir de porter préjudice à la RTS

La RTS détient l'exclusivité de diffuser la CAN 2023 qui se tient en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) assure qu'aucun autre média (radio ou télévision) en dehors de la RTS n'est autorisé, à la date du 21 décembre 2023, à diffuser un match de la compétition de la CAN 2023.





"Considérant le communiqué en date du 13 décembre 2023 dans lequel il appelait les éditeurs et distributeurs détenteurs de droits sur la CAN 2023 à fournir les documents attestant lesdits droits (contrat(s) et document(s) en règlement des droits de retransmission) au plus tard le mercredi 20 décembre 2023 à 17 heures.