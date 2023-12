Reug Reug-Bombardier : les sanctions financières sont tombées

Le CNG a tapé au portefeuille Reug Reug et Bombardier, qui s’affrontaient dimanche dernier à l’Arène nationale. Le premier s’est imposé de manière nette et sans bavure. Mais selon Les Échos, il a écopé d’une sanction pécuniaire de 620 000 francs CFA. Le journal précise que l’instance dirigeante de la lutte lui reproche d’avoir introduit un miroir dans l’enceinte (500 000 F CFA), d’avoir dépassé le temps de préparation mystique imparti (70 000 F CFA) et un surplus d’accompagnants (50 000 F CFA). Sa victime (Bombardier) n’a été délesté que de 50 000 francs CFA. Le Mbourois paie pour surplus d’accompagnants, d’après la même source.