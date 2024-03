Reug Reug écarte un 'champion' : "Je ne lutterai pas contre lui"

Vainqueur de Bombardier il y a quelques mois, Reug Reug se prépare à croiser un des ténors de la lutte sénégalaise. Le lutteur de Thiaroye, qui a signé un contrat avec Gaston Productions, ne compte cependant pas affronter son homologue de Pikine et ancien Roi des Arènes, Eumeu Séne.



"Personnellement je considère que j’ai déjà un combat, il ne reste qu’à savoir contre quel adversaire entre Modou Lô, Ama Baldé, Boy Niang ou Lac de Guiers. Par contre je ne lutterai pas contre Eumeu Sène car je le considère comme mon grand frère", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec SA TV.



Sa préférence, sans aucun doute, est de croiser Modou Lo et d'avoir la chance de devenir Roi des Arènes. "J’ai entendu Makane dire que son souhait c’est d’organiser mon combat contre Modou Lô. Tout lutteur rêve de devenir roi des arènes donc s’il (Modou Lô) m’offre l’occasion de l’affronter, je suis prêt à le prendre. Modou Lô est un grand champion qui a battu deux des lutteurs les plus coriaces du moment. Mais je ne suis pas ceux-là. Je crois en mes capacités et je suis sûr de moi", a confié Reug Reug.