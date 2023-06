Réunion du CNG : la grosse colère de Manga 2

L’équipe nationale de lutte est revenue bronzée des qualifications aux jeux mondiaux de beach wrestling (10 au 11 juin) de Singapour. En effet, trois des quatre athlètes engagés ont fini le tournoi avec autour du coup une médaille de bronze. Le quatrième a été recalé, pour surpoids.



La participation sénégalaise à cette compétition était au menu de la dernière réunion du CNG, lundi 19 juin. Et les esprits se sont échauffés pendant un moment au sujet des failles constatées dans l’organisation de la participation du Sénégal.



D’après les Échos, qui a vendu la mèche, le directeur administratif de l’instance de gestion de la lutte, Ndiamé Diop, était au banc des accusés et Manga 2 était dans les habits du procureur. L’ancien Roi des arènes a formulé un réquisitoire de feu contre ce dernier. Il reproche au directeur administratif que les lutteurs soient partis sans leur entraîneur et sans staff médical. Le technicien n’a pas pu renouveler à temps son passeport dont la durée de validité n’atteignait pas le minimum requis (six mois) pour Singapour.



Ce n’est pas tout. Les Échos rapporte que Manga 2 n’a pas non plus goûté que l’alimentation des combattants n’ait pas été adaptée à leurs profils.



Ndiamé Diop s’est montré agacé par ses remarques du deuxième vice-président du CNG. D’après le journal, il l’a fait savoir en haussant le ton. Puis, souligne la même source, il s’est calmé et a présenté ses excuses à l’assistance.