Rigobert Song : “On a toujours été au-dessus du Sénégal ; ça va se confirmer demain‘‘

Le statut de champion d'Afrique en titre du Sénégal n’ébranle pas le sélectionneur des Lions indomptables. Pour Rigobert Song, le Cameroun, avec ses cinq étoiles, est au-dessus du Sénégal. L’ancien capitaine du Cameroun et ses poulains veulent confirmer leur leadership, demain, au stade Charles Konan Banny.