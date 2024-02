Roger Mendy : « Il faut être Aliou Cissé pour… »

Dans un entretien accordé à Record, l’ancien international sénégalais Roger Mendy se démarque de ceux qui demandent le départ du sélectionneur de l’équipe nationale A du Sénégal dont l’avenir fait débat depuis l’élimination précoce des Lions aux dernières joutes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) remportées par le pays organisateur ivoirien.



L’ex-défenseur central des Lions, accroché par le journal spécialisé ce week-end, estime avant tout que Aliou Cissé a rempli son rôle. « Je ne peux vraiment pas parler d’un collègue, à fortiori d’un petit frère. Aliou Cissé, je pense qu’il n’y a rien à lui dire. Il a rempli son rôle », défend-il.



Malgré cela, regrette celui qui dirige le centre de formation KN Foot de Fatick, « il a été tellement critiqué pour son jeu, par son coaching. »



Il s’empresse toutefois d’ajouter : « Il a été blâmé mais il a quand même réussi grâce à son savoir-faire. C’est un homme qui ne se décourage jamais, qui ne lâche jamais le morceau. Et, il est allé jusqu’à gagner la CAN, à être nominé parmi les meilleures entraîneurs en Afrique. Ce n’est pas petit ça. Je ne sais pour un autre mais moi, j’aurai continué avec lui» d’autant qu’il espère « qu’avec les jeunes qu’on a vus à la CAN, on va gagner beaucoup » d’autres trophées.



Par ailleurs, retient Roger Mendy, « il faut être un Aliou Cissé pour tenir tête aux Sénégalais. Il faut vraiment être une tête brûlée pour pouvoir résister aux critiques et autres des Sénégalais.»



Cependant, tranche-t-il, « tout dépend de lui. S’il (Aliou Cissé) veut partir libre à lui mais moi je le garderai encore. »