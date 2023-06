Ruée vers l’Arabie saoudite : ce que Laye Diaw conseille à Koulibaly, Édouard Mendy et Sadio Mané

L’Arabie saoudite est devenue la destination de grandes stars du football. Cristiano Ronaldo, parti l’année dernière, Karim Benzema, Ngolo Kanté, entre autres «millionnaires en short», enrôlés cette année, sont les nouveaux visages des vertes pelouses du Royaume wahhabite. Ils ont fait le grand saut contre des contrats lucratifs.



Quelques Lions champions d’Afrique sont annoncés partants pour la ruée vers l’Arabie saoudite. Les noms de Kalidou Koulibaly, pour 19 millions d’euros (12,3 milliards de francs CFA) par an, Édouard Mendy, et même Sadio Mané sont agités.



Pour Abdoulaye Diaw, les types de contrats que proposent les Saoudiens constituent un couteau à double tranchant. «Si vous êtes en fin de carrière ou proche de la retraite, il s’agit d’une bonne occasion d’assurer ses arrières financièrement. Parce que c’est beaucoup d’argent», argumente le journaliste sportif au micro de la RFM.



«En revanche, nuance Laye Diaw, si vous êtes jeune footballeur, aller jouer en Arabie saoudite s’avère un mauvais choix sportif. Pour devenir ou rester un top footballeur, briller avec sa sélection, pouvoir disputer la CAN pour ce qui concerne les Africains, il faut jouer dans des championnats compétitifs. Quelles que soient ses qualités, lorsqu’on footballeur passe trois ou quatre mois dans le championnat saoudien, il commence à perdre en compétitivité.»