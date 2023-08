Rwanda et Algérie : Aliou Cissé rajeunit la Tanière

Le Sénégal doit honorer deux rendez-vous en septembre. Le 9, il affrontera le Rwanda pour le compte de la sixième et dernière journée des qualifications de la CAN 2024 (Côte d'Ivoire). Trois jours plus tard, il accueillera l’Algérie en amical au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Déjà qualifiés pour le rendez-vous ivoirien, les Lions se serviront de ces deux rencontres pour préparer la défense de leur titre de champions d’Afrique.



En vue de ces échéances, le sélectionneur national publiera son groupe le 1er septembre. Dans son édition de ce vendredi, Le Quotidien annonce que Aliou Cissé «devrait dévoiler une liste élargie de 27 joueurs». «Un groupe où l’on devrait retrouver de nouveaux joueurs», prédit le journal du groupe Avenir communication.



Parmi les nouvelles têtes annoncées, la même source désigne le milieu de terrain du FC Metz Lamine Camara (19 ans). Le champion d’Afrique U20 honorera ainsi sa première convocation avec l’espoir d’égrener sa première sélection. Dans la catégorie des nouvelles recrues de Aliou Cissé, Le Quotidien cite également Habib Diarra (Strasbourg, 19 ans), Andy Diouf (Lens) et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (Estac, 21 ans) de la sélection U23.



Pour intégrer ces futurs néo-Lions, il faudra faire de la place dans la Tanière. Le Quotidien rapporte que Nampalys Mendy et le gardien Alfred Gomis, notamment, ne devraient pas être convoqués. Tout le contraire de Kalidou Koulibaly (Al-Hilal). Touché à la cuisse lors de la finale de la Coupe arabe, perdue (1-2) contre Al-Nassr de Sadio Mané, et annoncé indisponible pour deux à quatre semaines, le capitaine des Lions sera de la partie, d’après le journal.