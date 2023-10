SACRÉ L'AN DERNIER, KARIM BENZEMA "A VRAIMENT MÉRITÉ" SON BALLON D'OR SELON LIONEL MESSI

Cité parmi les favoris pour remporter le Ballon d'or cette année, Lionel Messi a rendu hommage à Karim Benzema, vainqueur l'an passé.





Le sacre de Karim Benzema lors du Ballon d'or 2022 ne souffrait d'aucune contestation. Vainqueur de sa cinquième Ligue des champions avec le Real Madrid, l'international français était devenu le cinquième joueur tricolore à remporter la prestigieuse récompense individuelle après une saison XXL tant en club qu'en sélection. Un sacre mérité pour les entraîneurs qui l'ont côtoyé.





"Cette récompense me ravit parce que parfois, on a le sentiment que le Ballon d'or ne récompense que le talent et qu'il manque donc quelque chose. Là, j'ai un peu la même satisfaction qu'avec Modric. Un joueur collectif. Parce que c'est ça le football: un sport d'équipe", explique José Mourinho dans le documentaire "Ballon d'or 2022: la course vers l'éternité", diffusé ce lundi soir sur la Chaîne L'Équipe.









"C'est un joueur merveilleux"





Pour Carlo Ancelotti, le Nueve "incarne le football", tandis que Zinédine Zidane est ravi de voir le nom de Karim Benzema à côté du sien et de ceux de Raymond Kopa, Michel Platini et Jean-Pierre Papin, les autres Français vainqueurs du Ballon d'or. "On a été très peu à l'avoir en France. Il rentre dans un cercle fermé et il va rester dans la mémoire des gens pendant longtemps. C'est bon de se dire qu'au moins une fois on a ce Ballon d'or. Ça représente le fait d'être le meilleur joueur du monde pendant une année. Ce n'est quand même pas rien", confie "Zizou".