Sadio Mané 1er, Ismaila Sarr 6e : Le top 20 des footballeurs sénégalais les mieux payés

Sadio Mané est le footballeur sénégalais le mieux payé, en ce moment. L'attaquant d'Al-Nassr, selon les données de Capology compilées par nos confrères de Wiwsport, touche un salaire de 26,2 milliards F CFA par an. Dans ce classement des 20 joueurs sénégalais les mieux payés, ceux évoluant en Arabie saoudite sont largement en tête.







En effet, après Sadio Mané, arrivent Kalidou Koulibaly (22,7 milliards F CFA par an) et Edouard Mendy, qui touche 7,2 milliards F CFA annuellement. Le gardien des Lions, à titre comparatif, touche près de trois fois plus le salaire du 4e de ce classement, Idrissa Guèye, qui évolue en Angleterre.





Les 20 footballeurs sénégalais les mieux payés en ce moment

Sadio Mané (Al Nassr) : 26 240 007 872 CFA/AN

Kalidou Koulibaly (Al Hilal) : 22 763 210 496 CFA/AN

Édouard Mendy (Al Ahli) : 7 215 984 256 CFA/AN

Idrissa Guèye (Everton) : 2 899 520 000 CFA/AN

Mbaye Diagne (Al-Qadisiyah) : 3 186 033 510 CFA/AN

Ismaïla Sarr (Marseille) : 2 788 007 872 CFA/AN

Pape Matar Sarr (Tottenham) : 2 787 779 322 CFA/AN

Nicolas Jackson (Chelsea) : 2 217 280 000 CFA/AN

Abdou Diallo (Al-Arabi) : 2 097 205 760 CFA/AN

Krépin Diatta (AS Monaco) : 1 967 989 504 CFA/AN

Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest) : 1 792 143 850 CFA/AN

Moussa Niakhaté (Nottingham Forest) : 1 792 143 850 CFA/AN

Boulaye Dia (Salernitana) : 1 679 367 872 CFA/AN

Papy Djilobodji (Gaziantep) : 1 495 674 752 CFA/AN

Habib Diallo (Al Shabab) : 1 443 210 496 CFA/AN

Iliman Ndiaye (Marseille) : 1 312 015 744 CFA/AN

Bouna Sarr (Bayern Munich) : 1 246 384 256 CFA/AN

Fodé Ballo Touré (Fulham) : 1 108 640 000 CFA/AN

Pape Guèye (Marseille) : 983 994 752 CFA/AN

Mame Baba Thiam (Pendikspor) : 918 397 376 CFA/AN