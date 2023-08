Sadio Mané à Al-Nassr : Les raisons d'un bon choix (Par Moustapha TOUMBOU)

De la Bavière au golfe Persique, se dessine-t-il le début d'une aventure sans précédent ? Le choix emblématique opéré par Sadio Mané pour intégrer les prestigieux rangs d'Al-Nassr, le renommé club saoudien, résonne tel une mélodie enchanteresse au cœur de l'univers footballistique mondial. Cette transition audacieuse incarne un virage significatif dans le parcours du prodige sénégalais, portant en son sein les prémices d'une ère nouvelle caractérisée par le progrès, l'engagement philanthropique et la résurgence athlétique









En réfléchissant sur la saison tumultueuse de 2022-2023 au Bayern Munich, il émerge clairement que Sadio Mané a été confronté à des défis de taille. Les tracas continus des blessures, telles des ombres tenaces, ont résolument obstrué son parcours sur le terrain, menant à des statistiques qui, bien qu'honorables pour la plupart des joueurs, se trouvent en deçà de ses normes exceptionnelles. Avec un modeste total de 12 buts et 5 passes décisives en 38 rencontres, sa lueur habituelle a semblé tamisée. Néanmoins, ces revers ne sont pas isolés, car les frictions en interne ont jeté un voile d'ambiguïté sur son passage en Allemagne. Les heurts notables avec des personnalités éminentes du club, comme Julian Nagelsmann et Leroy Sané, ont émaillé son séjour, entachant par moments la splendeur de son talent brut. Au-delà du terrain, l'atmosphère aurait pu à juste titre être qualifiée d'étouffante, un environnement loin d'être propice à l'épanouissement créatif. Pour preuve, le harcèlement médiatique allemand dont il a fait l'objet en est l'illustration parfaite. Le joueur sénégalais n'a pas, d'ailleurs, manqué de le faire remarquer en répondant sèchement à un journaliste qui lui tendait son micro : "Vous me tuez tous les jours et maintenant vous voulez que je vous parle...". La séquence est devenue virale en un clin d'œil, témoignant des jours difficiles que vivait le "Nianthio".













C'est dans ce contexte que l'opportunité offerte par Al-Nassr est apparue comme un éclair d'espoir, une réponse bienvenue aux défis auxquels Mané était confronté. À la table des négociations, un accord financier substantiel a été façonné, se traduisant par un salaire astronomique de 40 millions d'euros par an (plus de 25 milliards de FCFA) pour les quatre prochaines années. Ce traitement salarial dépasse largement le simple signe de reconnaissance de son excellence ; il érige une passerelle vers une influence philanthropique renforcée. Au-delà du confort matériel qu'elle apporte, cette manne financière pourrait lui permettre d'élargir encore davantage ses initiatives sociales en faveur de sa communauté. Il est bien connu que l'enfant de Bambali est un homme généreux qui ne lésine pas sur les moyens pour améliorer les conditions de vie des populations à travers des projets sociaux d'envergure. Nul doute qu'avec un tel apport financier, ces actions se feront à une échelle beaucoup plus importante.













Mais le défi est bien plus que pécuniaire. Au sein d'Al-Nassr, Mané intègre les rangs d'une constellation étoilée, où les noms des joueurs sont synonymes d'éclat et de gloire. Cette équipe éblouissante évolue dans une ligue en pleine ascension, avec des ambitions claires de renommée mondiale. Cristiano Ronaldo, Talisca, Marcelo Brozovic, Seko Fofana... autant de stars qui vont accompagner l'ancien de Liverpool et du Bayern Munich sous cette nouvelle tunique jaune et bleue. Le choix de Mané est tout sauf anodin, il s'inscrit dans un mouvement stratégique pour attirer l'attention du monde vers le football saoudien, avec l'aspiration ultime d'organiser la Coupe du Monde de 2030 ou 2034. Dans cette quête, des stars du football comme Karim Benzema, N'Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, Firmino et tant d'autres ont convergé vers ce championnat en expansion. C'est une toile de compétition ardente où Mané pourra faire étalage de sa brillance et de sa détermination, démontrant que sa soif d'excellence reste inextinguible. Des prouesses que les amateurs et fans du footballeur pourront suivre sur Canal+ étant donné que le groupe français a acquis les droits de retransmission de ce championnat, la Saudi Pro League.













Mais le coup d'envoi de ce nouveau chapitre ne se limite pas à l'individu. Il touche les fibres mêmes de l'équipe nationale sénégalaise. Alors que le pays se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2024 en Côte d'Ivoire, la perspective d'un Sadio Mané retrouvé, rayonnant de confiance et d'énergie, est un précieux atout pour les Lions de la Teranga. Son regain de vitalité et d'expérience pourrait bien être le catalyseur pour ramener la gloire au pays et conserver le titre tant convoité de la Coupe d'Afrique des Nations. Le numéro 10 sénégalais âgé de 31 ans a l'occasion de se mettre en confiance dans un championnat compétitif où la pression sera moindre.













Vous l'aurez compris, le choix de Mané de rejoindre les rangs d'Al-Nassr transcende les frontières d'une simple transition. C'est une manifestation d'audace, une expression de détermination à redéfinir son rôle, tant sur le terrain qu'en dehors. Ce chapitre qui s'ouvre promet une aventure captivante, un voyage empreint de défis, d'opportunités et de possibilités. Sadio Mané a pris son envol vers des horizons enchanteurs, portant avec lui l'espoir d'un avenir brillant pour lui -même, pour sa communauté et pour le monde du football tout entier. Une symphonie d'attentes et d'excitation accompagne ce changement, car le destin de Mané s'écrit désormais avec l'encre et l'envergure de la royauté du désert.