Sadio Mané à l’ambassade saoudienne : un transfert dans le Golfe relancé, un salaire de 16 milliards F CFA évoqué

Sadio Mané a été aperçu à l’ambassade d’Arabie saoudite à Dakar. D’après Stades, qui donne l’information, l’attaquant du Bayern Munich y était pour accomplir les formalités d’obtention d’un visa pour La Mecque où il doit se rendre pour la Umrah (petit pèlerinage).



Mais, cette visite relance l’éventualité de son transfert à Al-Ahli, le club saoudien qui veut ajouter le Double Ballon d’Or africain à sa brochette de nouvelles recrues telles que le gardien sénégalais Édouard Mendy et l’attaquant brésilien Roberto Firmino, ancien coéquipier de Mané à Liverpool.



D’autant que certaines informations, reprises par Stades, font état de contacts poussés entre les dirigeants d’Al-Ahli et le numéro 10 des Lions. Par exemple le média anglais Sport Zone affirme que le PDG d’Al-Ahli, Yazan Al-Sharif, aurait eu un entretien téléphonique avec Sadio Mané et qu’il lui aurait proposé un salaire annuel de 16,3 milliards de francs CFA.



Le journaliste italien Fabrizio Romano, pour sa part, rapporte qu’Al-Ahly va passer à l’offensive dans les prochains jours pour enrôler l’enfant de Bambali en lui proposant un contrat de trois ans.



Reste maintenant à connaître les véritables intentions de l’ancien Red. Dans un récent entretien avec la 2STV, Sadio Mané avait clamé son intention de poursuivre l’aventure avec le champion d'Allemagne. «Si tout va bien, je vais retourner au Bayern», avait-il déclaré en indiquant être prêt à se remettre de sa «saison compliquée» en Bavière et relever le défi d’y gagner une place au soleil.