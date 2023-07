Sadio Mané, CR7, Benzema…: L’Arabie Saoudite, nouveau "paradis" du football mondial ?





L’Arabie saoudite bouleverse la planète football en s’offrant plusieurs stars du ballon rond avec des contrats en or, dont les derniers en date sont Kalidou Koulibaly, Karim Benzema, N’Golo Kanté et bientôt Sadio Mané.





Le football serait-il en fin de compte englouti dans les profonds puits pétroliers saoudiens ? On ne saurait le nier, si l’on sait que les clubs de cet empire du Golf bousculent le marché des transferts à coups de milliards de F Cfa. Ils se retrouvent au centre du jeu, attirant des stars largement trentenaires comme des joueurs de grands clubs et dans la force de l’âge, à l’image du capitaine du RC Lens, Seko Fofana, 28 ans, engagé par Al-Nassr. Ce même club est même proche d’enrôler le natif de Bambaly, Sadio Mané, du Bayern Munich, champion allemand. Le deuxième ballon d’or mondial aurait trouvé un accord total avec le club de Cristiano Ronaldo.





D’ailleurs, c’est ce dernier qui a lancé la vogue l’hiver dernier. Depuis l’ouverture des mercatos estivaux, l’Arabie Saoudite est passée à l’offensive : Karim Benzema, N’Golo Kanté, Marcelo Brozovic, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves… Elle est brusquement devenue un acteur majeur du marché, adossée à son fonds souverain, le PIF (Public Investment Fund) – et ses plus de 600 milliards de dollars d’actifs –, alimenté par les revenus du pétrole et actionnaire majoritaire des plus grands clubs du royaume (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Shabab et Al-Ittihad Djeddah).





Par conséquent, ils deviennent irrésistibles, a reconnu le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, qui n’est pas tombé de sa chaise quand Al-Nassr, un des clubs de la capitale Riyad, s’est intéressé à Seko Fofana : « C’est une puissance qui veut s’affirmer sur la scène internationale. On avait eu le Qatar, la Chine à un moment donné... On n’est pas surpris qu’ils aient de l’ambition. Ils sont en train de recruter d’excellents joueurs pour leur championnat ».





L’ampleur de l’offensive étonne malgré tout. « C’est ce qui a pris tout le monde de court, note l’économiste du sport au Centre de droit et d’économie du sport (Cdes), la masse de joueurs ciblés et cette capacité à ne pas attirer uniquement des joueurs en fin de carrière à des conditions difficiles à refuser. On voit arriver des joueurs de grands clubs qui auraient la possibilité de jouer dans d’autres grands clubs ». Comme l’attaquant brésilien Roberto Firmino (31 ans), qui a quitté Liverpool pour Al-Ahli, ou encore le portier sénégalais Edouard Mendy. Le défenseur lensois Jonathan Gradit a également éveillé des intérêts dans le Golfe.













Les stars du football qui ont rejoint l'Arabie Saoudite entre décembre 2022 et juillet 2023





1. Cristiano Ronaldo - Al-Nassr FC. ...





2. Karim Benzema - Al-Ittihad. ...





3. N'Golo Kanté - Al-Ittihad. ...





4. Ruben Neves - Al-Hilal FC. ...





5. Kalidou Koulibaly - Al-Hilal FC. ...





6. Edouard Mendy - Al-Ahli FC. ...





7. Marcelo Brozovic - Al-Nassr FC. ...





8. Roberto Firmino - Al-Ahli FC





9. Sadio Mané ?- Al-Nassr FC