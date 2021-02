Sadio Mané, futur actionnaire d’un club français ?

Déjà connu pour sa générosité dans son village de Bambali au Sénégal, Sadio Mané pourrait également investir dans un club de foot, en France cette fois. Le journal La Nouvelle République fait ainsi état de contacts avancés entre l’ailier de Liverpool et son compatriote Cheikh Sylla, président du Bourges Foot, pensionnaire de National 2 (D4 française).Le dirigeant a d’ailleurs déjà rencontré Pape Dieng, l’un des plus proches collaborateurs de la star sénégalaise, afin d’évoquer ce projet qui accordera une place centrale au football féminin et à la formation des jeunes.«Les relations et les échanges que nous avons avec Sadio Mané sont sérieux. Les contacts avec la mairie sont vraiment là. Vont-ils aboutir ou pas ? Vu le contexte international, vue la crise, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c’est que s’il n’y avait pas eu le Covid, nous aurions déjà accueilli Sadio Mané à Bourges pour parler», a même révélé le nouveau maire de Bourges, Yann Galut dans les colonnes du Berry Républicain. Un dossier à suivre !