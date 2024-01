Sadio Mané: « C’est une victoire méritée »

Sadio Mané a clôturé le match avec son dernier but. La star des Lions s’est prononcée en zone mixte sur la rencontre. C'est pour se réjouir de la qualification pour les 8es de finale et de l’ambiance dans la Tanière.





« Je pense qu’on méritait de gagner. On a eu pas mal d’occasions et on a mis trois buts. Dans l’ensemble, je dis que c’est une bonne chose et on est qualifié dès la 2e journée. L’ambiance du groupe est bonne ».





Toutefois, il compte garder les pieds sur terre. « On a l’expérience de cette compétition. C’est sept matchs pour refaire le coup de 2022. On a joué seulement deux matchs. Donc, rien n’est encore fait ».