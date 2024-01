Sadio Mané : "Il faut répondre présent dès le début, sinon ça sera une élimination précoce"

A 14 heures, le Sénégal croisera le fer avec la Gambie. Pour Sadio Mané, il faut impérativement remporter ce match pour bien se lancer dans cette poule C aux allures de groupe de la mort. Pour le maître à jouer des Lions, il faudra être très attentif lors des 3 matchs de poule pour ne pas faire la même chose que l'Algérie, championne en titre en 2021 éliminée dès la phase de poule.





« C’est un groupe très relevé, où toutes les équipes se valent, la CAN est pleine de surprises, dès le début il faut répondre présent sinon ça sera une élimination précoce », a déclaré le numéro 10 des Lions dans l'émission Droit dans les yeux de Canal Plus.





« Nos matchs face à la Gambie et contre la Guinée seront des derbies et pour le Cameroun, la tâche ne sera pas facile, car c’est une grande nation de football (…) La rencontre amicale du 16 Octobre 2023, remportée par le Sénégal devant le Cameroun, sera différente avec la CAN, nous sommes très conscients, mais inshaAllah on va être prêt, pour remporter la victoire », a ajouté Sadio Mané.