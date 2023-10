Sadio Mané sur le tirage au sort : « Ça sera la Can la plus relevée. Il faudra s’attendre à tout »

Après le tirage au sort de la 34e édition de la Can qui aura lieu à la Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, le Sénégal se retrouve dans le groupe C avec la Guinée, le Cameroun et la Gambie.