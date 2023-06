Saison 2022-2023/Bilan des Lions: Des cadres à la trappe, Boulaye Dia, Habib Diallo, Iliman Ndiaye au zénith

C’est un bilan mi-figue, mi-raisin qu’on peut tirer de la saison des Lions du Sénégal qui évoluent dans les championnats européens. Après un début prometteur, certains cadres de la tanière ont lâché prise et aligné des contre performances qui ont d'ailleurs éloigné certains de la tanière. Malgré le titre de champion de la Bundesliga, Sadio Mané n’a pas réussi à exploser au Bayern, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly ont perdu leur assurance à Chelsea et Abdou Diallo ne s’est jamais imposé à Leipzig. Cependant, d’autres jeunes ont pu sortir leur épingle du jeu. C’est le cas de Habib Diallo (Strasbourg), Boulaye Dia (Salernitana) et Iliman Ndiaye, artisan de la montée de Sheffield dans l’élite anglaise.





Leur performance est mitigée cette saison. Malgré leur statut de champions d’Afrique en titre, les Lions n’ont pas tous parvenu à perpétuer leur forme cette saison dans leur club respectif. Si certains ont pu réussir à tirer leur épingle du jeu, d’autres sont complètement passés à côté. Et pas les moindres: ce sont la plupart des cadres de l’équipe nationale.