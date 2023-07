Saison de lutte 2023-2024 : six affiches XXL déjà au menu

La saison 2023-2024 devrait être le contraire de celle en cours. Elle sera marquée par de nombreuses affiches XXL, à la différence de 2022-2023 où peu de combats d’envergure ont été tenus. Avec les blessures de protagonistes et les violentes manifestations socio-politique, plus rendez-vous ont été reportés ou annulés.



Après une année de quasi-sevrage brutal, les amateurs seront servis en grands événements lors du prochain exercice. Six chocs prometteurs sont déjà au programme, d’après Sunu Lamb.



Ama Baldé-Gris Bordeaux va ouvrir le bal, le 1er octobre, première journée de la saison. Le CNG a donné son accord au promoteur, Ibrahima Diop, ce lundi, pour la tenue de ce combat à cette date. Un mois plus tard, le 5 novembre, le même Ama Baldé en découdra avec Modou Lo, pour le combat royal organisé par Luc Nicolaï.



Le peuple de l'arène aura droit à quatre autres combats opposant des VIP : Balla Gaye 2-Eumeu Sène, pour leur troisième confrontation, Lac 2-Siteu, Bombardier-Reug Reug et Modou Lô-Boy Niang. Zarco-Diène Kaïré et Zoss-Ada Fass, inclus dans l’agenda de la prochaine saison, ne devraient pas manquer de saveur.