Salernitana : les gros ennuis qui attendent Boulaye Dia

Boulaye Dia a refusé d’entrer en jeu à sept minutes de la fin du match nul (1-1) entre son équipe, Salernitana, et Udinese, samedi (27e journée, Serie A). L’attaquant sénégalais a ignoré son entraîneur, Fabio Liverani, lorsque ce dernier lui a demandé de quitter le banc des remplaçants pour fouler la pelouse. D’après Walf Quotidien, cet «acte de défiance sera lourd de conséquence».



Celles-ci devraient d’abord être sportives. «Il a fait un choix que nous prendrons en considération à partir d’aujourd’hui, a suggéré le coach de Salernitana, repris par le journal du groupe Wal fadjri citant des médias italiens. J’en prends acte, le club aussi je crois. C’est un choix définitif.»



Le technicien italien de poursuivre : «Le problème n’est pas pour moi, mais pour ses coéquipiers. Le retirer du groupe ? Je ne pense pas que ce soit le bon mot, mais je comprends que c’est quelqu’un sur qui je ne peux pas compter.»



Boulaye Dia pourrait, en plus d’une éventuelle mise à l’écart par son entraîneur, écoper une sanction financière. «Le club va passer à la contre-attaque avec une demande de dommages et intérêts contre le joueur, annoncent les sources de Walf Quotidien. (…) Une amende égale à la moitié de son salaire sera retenue. Les avocats du club ont pour tâche d’établir un rapport détaillé après avoir interrogé Dia sur les raisons qui l’ont amené à refuser le remplacement demandé par Liverani.»



Si l’on en croit le journal, Boulaye Dia gagne annuellement 2 millions d’euros (1,3 milliard F CFA). Son contrat avec Salernitana court jusqu’à 2027. Mais depuis quelques mois les rapports entre les deux parties sont tendus.



La raison de la brouille ? L’attaquant sénégalais n’aurait pas apprécié que son club ait ignoré les offres pour son transfert, notamment en Angleterre, lors du dernier mercato d’été.



Son retour, avec une semaine de retard, du rassemblement de la sélection pour la CAN 2023, à la suite de son forfait pour blessure, a mis le feu aux poudres. Il a valu à Boulaye Dia une amende de 15 000 d’euros (environ 10 millions F CFA) et installé le froid dans ses relations avec son coach. L’ancien joueur de Villarreal avait d’ailleurs refusé de lui serrer la main après son remplacement lors de la défaite contre l’Inter Milan, il y a trois semaines.



Boulaye Dia compte seulement 4 buts en 17 matches de championnat pour l’exercice en cours. «Il est loin de ses étincelles de la saison dernière où il avait explosé les stats avec 16 buts et 6 passes décisives en 33 sorties de Serie A», souligne Walf Quotidien.