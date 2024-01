Saliou Ciss : Le déclin intrigant du phénomène de la CAN 2021

Il y a deux ans, Saliou Ciss émerveillait tous les Sénégalais sur son couloir gauche lors de la CAN au Cameroun. Excellent en défense comme en attaque, il a été l'un des grands artisans du succès des Lions de la Téranga. Mais 5 mois après cette CAN et la fin de son contrat avec l'AS Nancy, le joueur sénégalais a disparu des radars alors qu'il était au sommet.







"Il fut l’un des meilleurs joueurs du tournoi sans contestation possible. Sur son côté, Saliou Ciss a été monstrueux. Techniquement irréprochable, très bon défensivement et amenant le surnombre en attaque, Saliou Ciss a marqué les esprits. Le Sénégal possède l’un des meilleurs latéraux du continent africain". C'est avec ces mots qu'Arsène Wenger, ancien entraîneur d'Arsenal devenu directeur du football à la FIFA, qualifiait la CAN du Sénégalais Saliou Ciss. C'est dire l'impact incroyable qu'a eu le latéral sénégalais sur le jeu et le sacre de son équipe.





Alors que la CAN 2023 se profile et que le Sénégal va tenter de défendre son titre, la carrière du défenseur gaucher pose problème. Depuis la fin de son contrat avec l'AS Nancy, 5 mois seulement après la CAN remportée, Saliou Ciss peine toujours à trouver un club. Ce qui a d'ailleurs été la raison principale de sa non-sélection pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.





Le joueur avait déclaré il y a quelques années avoir reçu des propositions de pays du Golfe, qu'il a refusées pour garder une chance d'être sélectionnable en équipe du Sénégal. Depuis, de l'eau a coulé sous le pont et les joueurs sénégalais qui évoluent dans le Golfe sont devenus sélectionnables, grâce notamment aux transferts de Sadio Mané, Koulibaly et Edouard Mendy en Arabie Saoudite.





En juillet dernier, Ciss a décidé de rejoindre l’UNFP (l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels) pour se relancer. L'UNFP n'est pas un club professionnel, mais organise des stages chaque été et des matches amicaux pour permettre aux joueurs libres de se mettre à niveau physiquement en attendant de trouver un club. Mais depuis, l'initiative est infructueuse pour le Sénégalais, qui n'a toujours pas signé avec un club.