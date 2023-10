SAMUEL ETO'O NIE LES ACCUSATIONS DE MATCHS TRUQUÉS AU CAMEROUN

Au coeur d'une enquête pour des suspicions de matchs truqués en deuxième division camerounaise, Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise, a démenti les accusations. Il dénonce des rumeurs "diffamatoires".



Samuel Eto'o répond. Impliqué dans une enquête de matchs truqués de deuxième division camerounaise, le président de la fédération camerounaise de football dément et dénonce des rumeurs "diffamatoires", visant à la "le pousser à la démission".





"Une campagne d’attaques malveillantes"

Le présient de la Fecafoot fait l'objet d'une enquête de la police camerounaise, qui le suspecte d'avoir truqué plusieurs rencontres de deuxième division, afin de promouvoir un club, le Victoria United. Selon l'enquête du Guardian, d'autres accusations plus larges de corruption au sein de la fédération pourraient également viser l'actuel dirigeant. Des faits qui pourraient impliquer jusqu'à 40 personnes.





Des accusations que Samuel Eto'o réfute: "Comme toute politique audacieuse de changement, elle suscite également des résistances d’individus prêts à tout pour ne pas perdre leurs rentes issues de la corruption. Depuis plusieurs mois, ces personnes ont choisi d’orchestrer une campagne d’attaques malveillantes à l’encontre de Monsieur Eto’o."





Conforté par le président de la FIFA

"Plus récemment, cette campagne de nuisances a pris la forme d’une lettre ouverte adressée aux Présidents de la FIFA et de la CAF, dont le contenu diffamatoire a été largement relayé par les médias. Au-delà des comparaisons insultantes et hors de propos qu’ils y formulent, les signataires de ce courrier n’ont pas hésité à recourir à des allégations purement fantaisistes à l’encontre de Monsieur Eto’o dans l’objectif de le pousser à la démission."





"Instrumentalisant certains faits, en inventant d’autres, ces individus tentent vainement de salir Monsieur Eto’o dans l’espoir affiché de le voir quitter un poste auquel il a pourtant été élu démocratiquement le 11 décembre 2021. Monsieur Eto’o ne se laissera pas impunément salir par ces attaques visant à se substituer au choix clair et libre des urnes. Il a été conforté par une lettre ouverte au Président de la FIFA en réponse à celles des calomniateurs, signée par les vrais acteurs du football camerounais."





"Monsieur Eto’o n’a jamais été notifié de l’existence de la moindre procédure judiciaire"