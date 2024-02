Sanction contre Krépin Diatta : la Fédération reçoit la notification et pousse un coup de gueule

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a reçu, ce jeudi 15 février, notification de la sanction infligée par la CAF à Krépin Diatta. L’attaquant des Lions a écopé quatre matches de suspension, dont deux avec sursis pendant un an, et 6 millions de francs CFA d’amende pour avoir taxé de corrompus les responsables de l’instance, sans citer de nom, après l’élimination des Lions en huitième de finale de la CAN 2023.



«La FSF et le joueur prennent acte de ladite sanction et étudieront toutes les possibilités de recours en appel en vue de faire réformer la décision ou de réduire les sanctions prononcées», a déclaré le secrétaire général de la Fédé, Victor Ciss, dans un communiqué repris par Record.



Ce dernier d’ajouter : «La FSF ne peut toutefois manquer de déplorer que la lenteur de la décision rendue le lundi 5 février 2024 ait été portée à la connaissance de la presse avant même que l’intéressé et sa Fédération n’aient reçu notification.»