Santé de Gaston Mbengue : le geste classe de Modou Lô

Dans un entretien avec Source A, Makane Mbengue révèle que Modou Lô fait partie des rares lutteurs à avoir rendu visite à son père, Gaston Mbengue, qui est malade et établi à l’étranger pour se soigner. Saluant le geste du Roi des arènes, le nouveau boss de Gaston productions souligne que le visiteur, en plus, n’était pas parti les mains vides. «Modou Lô lui a remis un million de francs CFA, souligne le jeune promoteur de lutte. J’ai beaucoup de respect et d’estime pour lui. Je profite de l’occasion pour saluer père Birame Gningue et aussi son manager, Ass.»