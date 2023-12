Saudi League : Kalidou Koulibaly prend le dessus sur Sadio Mané

La 15ème journée du championnat d'Arabie saoudite a offert ce vendredi un duel 100% sénégalais entre Al Hilal SFC de Kalidou Koulibaly et Al Nassr de Sadio Mané. Une rencontre au sommet qui a tourné en faveur de Kalidou Koulibaly.



En effet, l'équipe d'Al Hilal SFC du capitaine des Lions, s'est imposée nettement (3-0). Ce sont les internationaux serbes Sergej Milinkovic-Savic (64e) et Aleksandar Mitrovic (89e et 90+2) qui ont marqué les buts d'Al Hilal SFC. Grâce à cette victoire, Al Hilal SFC (1er,41 pts) compte désormais sept points d'avance sur sa victime du jour (2ème, 34 pts).