Saudia League : Sadio Mané encore buteur, Edouard Mendy et Al Ahly sombrent

Après un début de saison difficile ponctué par deux défaites consécutives, Sadio Mané et son club Al Nassr enchaînent désormais les bonnes performances en remportant leur troisième victoire d'affilée en championnat.



Ce samedi, lors du match comptant pour la cinquième journée, Al Nassr a écrasé Al Hazem sur le score de 5-1. L'attaquant sénégalais, en grande forme, a contribué au festival offensif de son équipe en inscrivant le cinquième but à la 78e minute d'une superbe frappe croisée. Il s'agit de la cinquième réalisation de l'ancien attaquant de Liverpool dans le championnat saoudien.



Kalidou Koulibaly et son club Al Hilal, quant à eux, ont remporté leur match face à Al Ittihad sur le score de 4-3.



Alors que Sadio Mané et Kalidou Koulibaly ont connu la victoire, leur coéquipier en sélection, Edouard Mendy, a quant à lui vécu une soirée difficile. En effet, le dernier rempart des Lions a encaissé cinq buts lors de la lourde défaite d'Al Ahly face à Al Fateh (5-1).