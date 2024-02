Sébastien Desabre, coach Rdc: ‘’Je ne veux pas parler d’arbitrage, mais…’’

Battue par la Côte d’Ivoire sur la marque de 1-0, la RD Congo s’arrête en demi-finale de la Can 2023. Mais une nouvelle fois des erreurs d’arbitrage ont été évoquées après un but des Congolais refusé par l’arbitre pour une faute commise sur le gardien ivoirien.





Le coach de la RDC est revenu en conférence sur cette action litigieuse.‘’On ne va pas épiloguer sur ce but. J’ai vu les images, mais je n’ai pas l’habitude de parler de l’arbitrage même si la Var aurait pu checker cette action’’, a déclaré Sébastien Desabre.