Seko Mouhamed Fofana après la victoire de la Côte d'Ivoire contre la Guinée Bissau: " Tout n'a pas été parfait"

L’homme du match Seko Mouhamed Fofana est entré dans l'histoire de la CAN 2024. Il est le premier joueur butteur de cette compétition. Il a marqué le premier de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations, lors du match d’ouverture Côte d’Ivoire-Guinée Bissau. Au cours d'une conférence de presse, Seko Mouhamed Fofana a exprimé son sentiment de satisfaction. Toutefois, il reconnaît qu'il reste beaucoup à faire.



« Je me sens très bien. C’est un moment qu’on attendait depuis très longtemps .Même si tout n’a pas été parfait. On va travailler avec humilité et surtout bien se préparer pour les matchs et corriger nos erreurs. On a eu énormément de soutien. C’est un premier match. On a aucune inquiétude . La fédération a fait un énorme travail » a-t-il déclaré en conférence de presse. Seko Fofana a remercié tous les gens qui étaient présents pour supporter l’équipe.