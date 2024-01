Sénégal 3 - 0 Gambie : Voici les tops et les flops

Le champion en titre n'a pas manqué son entrée en lice. Face à la Gambie, les Lions de la Téranga se sont imposés 3-0, grâce à un but de Pape Guéye et un doublé de Lamine Camara. Voici les joueurs qui se sont le mieux illustrés lors de cette partie et ceux qui ont été moins en vue.



Les Tops



Lamine Camara : Pour son tout premier match à la CAN, Lamine Camara a été dans tous les bons coups. Auteur d'un doublé et également impliqué sur l'ouverture du score de Pape Gueye (et le rouge de Adams), le joueur de 19 ans a été tout simplement exceptionnel. Au-delà de ses buts, le milieu a fait preuve de maîtrise et de justesse technique. Ses déplacements dans le dos de la défense ont fait beaucoup de mal aux Gambiens et ses projections ont été très intelligentes. Il aurait même pu marquer plus, mais a préféré chercher ses coéquipiers. Un match XXL !



Pape Gueye : Auteur du premier but de la partie, Pape Gueye a également été très présent dans l'entrejeu. Il a été l'équilibriste entre la défense et l'attaque, assurant les arrières de ses coéquipiers qui se projetaient. Dans la récupération, il a également été important, grattant un grand nombre de ballons des pieds des Gambiens.



Les Flops



Ismaila Sarr : Préféré à Iliman Ndiaye sur le couloir droit, Ismaila Sarr est quasiment passé à côté de son match. Il n'a jamais su prendre de vitesse son vis-à-vis direct et souvent, il a semblé en manque de rythme et de vivacité. Sa passe décisive sur le premier but de Lamine Camara a sauvé quelque peu sa rencontre.



Habib Diallo : Il avait une carte à jouer pour s'approprier le poste de numéro 9 avec la blessure de Boulaye Dia, mais Habib Diallo est passé à côté. Englué derrière la défense gambienne, il a été inaccessible pour ses coéquipiers. Et lorsqu'il a eu l'occasion de marquer sur une erreur gambienne, il a manqué de tact pour soulever le ballon. Son remplaçant, Nicolas Jackson, a semblé plus en jambe, mais inefficace.