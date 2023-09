Sénégal-Algérie (0-1): Ces errements qui ont perdu les Lions

Face à une équipe qui les a battu cinq fois d’affilée, l’équipe nationale du Sénégal avait un très grand engagement pour prendre sa revanche sur l’Algérie ce mardi en match amical, au stade Abdoulaye Wade. Les Lions ont démarré en trombe la rencontre et se sont procurés beaucoup d’occasions.





Mais Les hommes d’Aliou Cissé n’ont jamais pu trouver le chemin des filets lors de cette rencontre. Une inefficacité qu’ils payeront cher à la 64e mn avec un but encaissé sur balle arrêtée. Ce sera d’ailleurs l’unique but de la rencontre.





Des manquements que le coach Aliou Cissé n’a pas manqué de souligner en conférence de presse.





‘’On avait envie de remporter cette rencontre, mais il faut savoir que c’était un match amical et le plus important c’était le contenu. C’est ce que nous recherchions dans ce matchs et le contenu a été intéressant. Mais cela ne suffit pas. Il faut être plus efficace devant les buts. On a eu beaucoup d’occasions de buts, mais on n’a pas été efficace une seule fois. Ce sont des manquements qu’il faut corriger avant la Can 2023’’, a analysé Cissé.





En plus de cette inefficacité offensive, les Lions ont montré beaucoup de laxisme sur le but algérien. ‘’On a pris un but sur coup franc, un fait de jeu. Je pense aussi que nous devons aussi être plus efficace sur le plan défensif’’, soutient le sélectionneur du Sénégal.