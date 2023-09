Sénégal-Algérie (0-1) : les notes de Ferdinand Coly

Les Lions ont été battus par les Fennecs au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Davantage que le résultat (défaite), l’ancien défenseur de la Tanière retient le contenu de la prestation des hommes de Aliou Cissé. Il a débriefé la rencontre sur Source A.



«Rassuré»



«On n’a pas été déçus parce que ce genre de match permet de progresser et de montrer l’état de forme des deux équipes. Ce que je retiens, ce n’est pas la défaite du Sénégal. Je suis rassuré par ce que j’ai vu. On a péché dans la finition parce que le contenu était bon. Malheureusement, on a pris ce but.



Aliou Cissé



«C’était un match de très haut niveau avec des effectifs qui pouvaient se faire mal. En première mi-temps, le Sénégal a poussé très fort, et tactiquement. Sur les changements, il n’y a rien à dire.



Nicolas Jackson



«Le Sénégal se crée toujours des occasions. Mais dans le haut niveau, il faut finir. Jackson (Nicolas) a beaucoup couru, il lui a manqué ce petit but.



Abdou Diallo



«On parle du côté gauche (de la défense) avec Abdou Diallo, mais il faut se rappeler qu’il a une formation de latéral gauche aussi. Il faut comprendre qu’il avait un client en face : Mahrez, très agressif.



Youssouf Sabaly



«Il était incertain, mais il a quand même tenu son rang. Quand il est sorti, on a sentié un déséquilibre et malheureusement le but est venu de ce côté (droit), sur le positionnement défensif.



Lamine Camara





«Il a montré tout son talent avec sa fougue, sa jeunesse, son peps, son insouciance aussi. Ça augure de très beaux lendemains. Maintenant c’est un jeune joueur (19 ans), il faut éviter de lui mettre trop de pression. Il faut le laisser s’épanouir. On peut arriver très vite (en équipe nationale) et repartir très vite.



Fédération sénégalaise de football