Sénégal-Algérie : Aliou Cissé face à la presse ce vendredi

Le Sénégal affrontera l’Algérie en amical, le 12 septembre prochain au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. En vue des retrouvailles entre les deux finalistes de la CAN 2019, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, sera face à la presse. D’après un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF), repris par Les Échos, face aux journalistes, le technicien publiera la liste des joueurs retenus pour ce rendez-vous.



Mais le patron de la Tanière devrait être amené à se prononcer sur la polémique autour de Sénégal-Rwanda (9 septembre), comptant pour la 6e et dernière journée des qualifications de la CAN 2023 (groupe L).



Cette rencontre se tiendra à Huye, en terre rwandaise. Après avoir essayé d’accueillir ce match à Diamniadio, malgré son engagement de principe antérieur devant son homologue rwandaise, la FSF a finalement décidé d’envoyer une équipe B, conduite par Pape Thiaw et Malick Daf, respectivement, les sélectionneurs des Lions locaux et des U20.



D’aucuns jugent cette attitude inélégante, irrespectueuse vis-à-vis de la partie rwandaise et insultante pour l’esprit de la compétition de la CAF.