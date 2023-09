Sénégal-Algérie : bonne nouvelle pour Aliou Cissé

Le Sénégal affronte l’Algérie en amical ce mardi (19h GMT) au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. En vue de cette rencontre, le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, peut pousser un ouf de soulagement. Il peut compter sur Youssouf Sabaly. Le défenseur du Bétis Séville est apte à jouer ce match, selon Record.



Le latéral droit des Lions était annoncé incertain à cause de problèmes aux adducteurs. Son forfait aurait été un coup dur pour Aliou Cissé : il se serait ajouté à ceux de Ismaïla Sarr, Boulaye Dia et Formose Mendy et, plus compliqué, il aurait obligé le technicien à confier le couloir droit de la défense de son équipe à un joueur dont ce n’est pas le poste de prédilection.



Cette équation est résolue si l’on en croit Record. Youssouf Sabaly devrait donc être de la fête ce soir à Diamniadio lors des retrouvailles entre Fennecs et Lions.