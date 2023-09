Sénégal-Algérie : les Lions reçoivent une visite surprise

Le Premier ministre, Amadou Bâ, a rendu visite aux Lions ce lundi en vue de leur match amical contre les Fennecs d’Algérie, prévu ce mardi (19h GMT) au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.



D’après L’AS, qui donne l’information, celui qui a en même temps en charge le ministère des Sports et est désormais le candidat de Bennoo pour la prochaine présidentielle, était parti transmettre le soutien du Président Macky Sall aux hommes de Aliou Cissé.



La même source indique que Amadou Bâ était accompagné de Abdoulaye Sow, ministre de l’Urbanisme et par ailleurs le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), et de Pape Malick Ndour, le chef du département de la Jeunesse.