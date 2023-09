Sénégal-Algérie : Un match qui n’a rien d’amical pour les deux derniers vainqueurs de la Can

Plus de quatre ans après la finale perdue au Caire, le Sénégal retrouve l’Algérie pour un match amical de prestige. C’est le magnifique stade Abdoulaye Wade de Diamniadio qui sera le théâtre de ces retrouvailles entre les Lions et les Fennecs. À six mois de la Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire, les deux équipes souhaitent remporter cette rencontre pour se rassurer avant la grand-messe du football africain.







Le match amical prévu le 12 septembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, entre le Sénégal et l’Algérie, revêt une importance capitale pour les deux nations. D'ailleurs, le Sénégal a envoyé son équipe A' au Rwanda pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Can-2023, afin de laisser l'équipe première à Dakar pour affronter l’Algérie. Ce qui démontre l'importance que les deux équipes accordent à cette rencontre.





En tant que derniers vainqueurs de deux dernières éditions de la Can, le Sénégal et l’Algérie ont l'opportunité, avec ce match, de se mesurer à une grande nation du football avant les premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2024 et la Can en Côte d’Ivoire.





Le Sénégal, qui domine le football africain dans plusieurs catégories, souhaite maintenir sa dynamique victorieuse, tandis que l'Algérie, décevante lors de la dernière Can au Cameroun où elle été éliminée en phase de poules et absente du dernier Mondial, aspire à repartir sur de nouvelles bases.





Dans ce dessein, les hommes de Djamel Belmadi auront à cœur de battre le champion d’Afrique en titre pour rassurer leurs supporters.





Sur le plan individuel, les joueurs qui fouleront la pelouse auront à cœur de marquer la rencontre de leur empreinte. Sadio Mané et Riyad Mahrez, qui évoluent désormais dans le championnat saoudien, souhaitent également prouver qu'ils n'ont rien perdu de leur valeur dans la course au Ballon d'Or africain.





Il est donc évident que cette confrontation entre Lions et Fennecs n'a rien d'amical.