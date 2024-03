Sénégal / Bénin : Les joueurs et le jeu. Sadio Mané décisif, première sélection Rassoul Ndiaye

Deux matchs, deux victoires, le Sénégal a réussi ses rencontres amicales du mois de mars. Deux succès sans encaisser de but, qui vont certainement redonner du moral aux hommes d’Aliou Cissé après leur élimination en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, où ils ont été battus par la Côte d’Ivoire. Ce mardi à Amiens, face au Bénin, les Lions ont assuré l’essentiel en s’imposant 1-0, grâce à un but sur penalty de Sadio Mané.

Seny Dieng





Titulaire à la place d’Édouard Mendy qui declaré forfait pour ce match, Seny Dieng a passé une soirée relativement tranquille. Le peu de travail qu'il a eu à faire, notamment en arrêtant un penalty de l'attaquant béninois Steve Mounié (38ème minute), il l'a bien géré. Dans l’ensemble, il a su rester concentré sur les actions des attaquants béninois, qui n'ont pas été très offensifs. Cette victoire et le clean sheet vont certainement lui faire plaisir, lui qui a perdu sa place de titulaire dans son club.





Formose Mendy





Moins en vue en première période, s’est montré très entreprenant en seconde période. Rugueux dans ses interventions défensives, efficace dans les duels et les relances, le jeune défenseur des Lions a réalisé un match correct. Jouant avec simplicité et cherchant à combiner avec Habib Diarra, il a montré qu'il pouvait s'imposer sur le côté droit de la défense sénégalaise, notamment avec le retrait international de Youssouf Sabaly.





Kalidou Koulibaly





Comme lors de ses dernières sorties, a encore livré une prestation correcte. Très autoritaire dans ses interventions défensives et efficaces dans ses relances, le capitaine des Lions n'a pas été inquiété par les attaquants béninois. Sa seule erreur dans ce match a été une faute de main qui a entraîné un penalty pour le Bénin, heureusement stoppé par Seny Dieng sur le tir de Steve Mounié.





Moussa Niakhaté





Moussa Niakhaté a connu des difficultés en début de match face à la vivacité des attaquants béninois. Il a eu du mal dans ses relances à trouver ses partenaires. Toutefois, au fil des minutes, il s’est imposé défensivement en remportant tous les duels. Malgré ses difficultés en club où il ne joue pas régulièrement, Moussa Niakhaté a été crédité d’une bonne performance. Il a été remplacé par Cheikhou Kouyaté (78).





Ismail Jakobs





Moins tranchant que d’habitude, Ismail Jakobs n’a pas été à son avantage dans ce match. Avec un coup franc raté, une relance manquée en debut de match et des centres ne trouvant pas preneur, le joueur de l’AS Monaco n’a pas été très en réussite. Toutefois, grâce à sa belle mentalité et sa rigueur défensive, il a bien terminé le match en bloquant bien son couloir gauche.





Nampalys Mendy





Très actif dans l'entrejeu, a beaucoup couru au milieu de terrain pour animer le jeu et servir ses attaquants. Toujours disponible pour ses partenaires, le milieu de terrain des Lions a été précieux dans la possession du ballon, même s'il n'a pas eu beaucoup de réussite dans ses transitions vers l'avant. Il a été remplacé par Rassoul Ndiaye, qui a montré beaucoup d'audace pour sa première sélection.





Idrissa Gana Guèye





Idrissa Gana Guèye n’a pas été décisif dans cette rencontre amicale. Ses balles arrêtées mal tirées et ses relances mal assurées ont marqué sa prestation. Malgré son expérience des grands matchs internationaux, le joueur formé à l’académie Diambars a manqué de justesse dans ses actions. Il a été remplacé par Diop Lopy(64ème), qui a apporté plus de puissance et de fraîcheur au milieu de terrain.





Habib Diarra





Le jeune milieu de terrain de Strasbourg, a disputé un match correct. Très actif sur son flanc droit, il a montré de bonnes choses, notamment en causant des soucis à la défense béninoise par ses débordements. Même s'il n'a pas eu beaucoup de réussite dans ses actions offensives, il a été crédité d’une bonne performance pour sa deuxième sélection en équipe nationale. Avec ses qualités et sa jeunesse, il peut mieux faire.





Sadio Mané





Dans un rôle d’électron libre, Sadio Mané a tenté plusieurs fois de combiner avec Boulaye Dia et Habib Diallo face au bloc bas mis en place par l’entraîneur du Bénin. Malheureusement, il a manqué de réussite dans ses choix, comme ce coup franc de Gana qu’il n’a pas réussi à le convertir en but. En seconde période, grâce à sa belle technique et son expérience, il a montré plus de présence, marquant le seul but de la rencontre sur penalty. Il a été remplacé par Amara Diouf (86ème ) qui a honoré sa 2ème sélection en équipe nationale a l’âge de 15 ans et 9 mois.





Habib Diallo





Aligné au poste d’avant-centre, n’a pas connu beaucoup de réussite dans ce match. Malgré son manque d’occasions pour montrer ses qualités de finisseur, il a su faire preuve de combativité et d’expérience, obtenant le penalty qui a permis à Sadio Mané de marquer. Il a été remplacé par Nicholas Jackson (64ème ) , qui a été proche de marquer le deuxième but sur une belle frappe déviée par le gardien béninois.





Boulaye Dia