Sénégal-Bénin : un léger changement pour les Lions

Les Lions s’envoleront ce vendredi pour Cotonou, capitale du Bénin où ils affronteront, samedi, les Guépards pour le compte de la 5e journée des qualifications de la CAN 2024. Le départ était initialement prévu ce jeudi.



Record, qui donne l’information dans son édition du jour, ne précise pas la raison de ce léger changement. Le journal signale en revanche que le groupe de 26 joueurs du sélectionneur national, Aliou Cissé, sera amputé de quatre éléments : Papa Matar Sarr, Ballo Touré, Iliman Ndiaye et Moussa Niakhaté.



Les deux premiers sont blessés et forfaits. Le troisième, qui a récemment eu un enfant, n’a pas encore rejoint la Tanière. Le quatrième, pour sa part, a été autorisé à quitter le regroupement pour se rendre en Angleterre avant de retrouver ses coéquipiers à Cotonou.



Le Sénégal affrontera le Brésil en amical au Portugal le 20 juin, trois jours après avoir défié le Bénin chez lui.