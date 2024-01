Sénégal : Boulaye Dia et Seny Dieng boitent vers le forfait

Ayant rejoint le camp d'entraînement avec des blessures, l'attaquant Boulaye Dia et le gardien de but Seny Timothy Dieng pourraient être contraints de renoncer à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Cette situation risque de perturber les plans du sélectionneur Aliou Cissé. Une telle éventualité obligerait l'entraîneur à faire appel aux remplaçants pour pallier leur absence. L'issue du match amical de ce lundi contre le Niger pourrait clarifier la situation quant à la condition physique de ces deux joueurs, ainsi que la décision finale du staff technique et du staff médical.