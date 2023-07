Sénégal-Brésil (4-2) : le plan anti-Vinicius de Aliou Cissé révélé

En l’absence de Neymar et Rodrygo, Vinicius Junior était la principale arme offensive du Brésil lors de son match amical face au Sénégal (2-4), en juin dernier au Portugal. L’attaquant du Real Madrid restera muet toute la partie. Et en dehors de quelques fulgurances, il n’a pas fait étalage de ses dribbles déroutants et de sa pointe de vitesse.



Face à lui, Youssouf Sabaly débordait de sérénité et d’intelligence en position d’arrière droit. Mais il n’y avait pas que le défenseur du Bétis Séville pour bloquer Vinicius. Ismaïla Sarr était également sur le coup. C’est Régis Bogaert, l’adjoint du sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, qui vend la mèche.



«Contre le Bre?sil, il (Ismaïla Sarr) a fait un match de folie. Vinicius allait poser des proble?mes, alors on lui a demande? de s’en occuper, révèle le technicien dans un article que L’Équipe a consacré à la nouvelle recrue de l’OM. Il a couvert le couloir, ferme? les lignes de passes, de?fendu juste et ensuite il a cette capacite? a? se projeter. C’est un dragster, il est quasi inarre?table.»



À l’arrivée, le virevoltant attaquant du Real a été mis hors d’état de nuire. Ce qui n’a pas empêché Ismaïla Sarr de participer au festival offensif des Lions. Même s’il n’a pas été buteur.