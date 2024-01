Sénégal-Cameroun (3-1) : Les joueurs et le jeu, Ismaïla Sarr retrouve des couleurs

Bien en place tactiquement, solidaire et efficace, l’équipe du Sénégal a donné une véritable leçon de réalisme au Cameroun (3-1) dans le match au sommet du groupe C. Jouant avec beaucoup d’intelligence, les Lions ont répondu présent dans cette rencontre de prestige sanctionnée par une victoire et une qualification pour les huitièmes de finale. Avec une organisation collective bien huilée, le Sénégal a montré qu'il est un candidat sérieux pour se succéder à lui-même. Sur le plan individuel, Ismaïla Sarr, très critiqué ces derniers temps, a retrouvé de l’efficacité et a été le meilleur Sénégalais sur le terrain, avec un but et une passe décisive.





Édouard Mendy





En première mi-temps, il n’a pas eu beaucoup de travail. À part un centre camerounais qu’il a repoussé avec autorité, il n'a pas été menacé par les attaquants camerounais. En seconde période, il est resté serein face aux assauts offensifs camerounais. Sur la réduction du score de Casteletto, il ne pouvait rien faire. Un match plutôt correct pour Édouard Mendy.





Krepin Diatta





Sur le flanc gauche, Krepin Diatta a livré un match correct. Intelligent dans son placement, il a réussi à minimiser l’impact de l’attaquant camerounais Georges Kevin Nkoudou. Avec de bons jaillissements, il a réussi quelques sorties de balle qui ont fait beaucoup de bien à l’équipe du Sénégal. Avec beaucoup de caractère, il a répondu présent tactiquement dans le positionnement défensif.





Abdou Diallo





Avec le retour à une défense à quatre, Abdou Diallo a disputé une première période au cours de laquelle il a réussi de bonnes relances vers l’avant. Agressif et déterminé, il a livré un beau duel avec le puissant attaquant camerounais Magri. Malgré un avertissement qui le privera du dernier match face à la Guinée, Abdou Diallo n’a pas levé le pied et a répondu au défi physique des attaquants camerounais avec beaucoup d’intelligence.





Kalidou Koulibaly









Après un quart d’heure difficile, le capitaine est bien entré dans son match, faisant preuve de beaucoup d’autorité dans ses interventions. Jouant avec calme et intelligence, il a disputé un match correct. Dans son rôle de patron de la défense sénégalaise, Kalidou Koulibaly a assuré en réussissant quelques interventions décisives. Malgré son retard sur le but camerounais, l’ancien joueur de Metz a réalisé un bon match.









Ismail Jakobs





Légèrement mis en difficulté par Ngamaleu, Jakobs a par la suite pris la mesure de l’ailier camerounais. Sur les balles arrêtées, il a tiré quelques corners qui n'ont pas été bien exploités par les attaquants. Sur le plan défensif, il a réussi une seconde mi-temps éteignant complètement le remuant attaquant camerounais Ngamaleu.









Pape Alassane Guèye









Un peu en retrait par rapport à son match contre la Gambie, Pape Alassane Guèye a démarré la rencontre en jouant avec beaucoup d’intelligence pour contrer les milieux de terrain camerounais. Très présent dans les duels, il a beaucoup aidé la charnière centrale Koulibaly-Abdou Diallo. Sur la possession du ballon, il a permis à l’équipe de respirer dans les moments difficiles en jouant avec beaucoup de calme et d’assurance.









Lamine Camara









Très en jambes en début de match, il a montré beaucoup d’activité. Dans la possession du ballon également, il a posé quelques problèmes au milieu de terrain camerounais. Avec sa belle technique, il a distillé quelques bons ballons. Généreux dans l’effort, il a aussi effectué beaucoup de courses pour exercer un pressing sur le milieu de terrain camerounais. Fatigué, il a été remplacé par Pathé Ciss (90e).









Pape Matar Sarr









Titularisé par Aliou Cissé dans son nouveau système, Pape Matar Sarr a tactiquement répondu présent dans ce match important. Avec sa belle technique, il a joué avec beaucoup de simplicité en réussissant quelques bonnes transitions. Dans le travail défensif, il a montré beaucoup de caractère en prêtant souvent main-forte aux défenseurs centraux. Après l’ouverture du score du Sénégal, il a offert un bon ballon à Sadio Mané, qui malheureusement a été contré par les défenseurs camerounais. Remplacé par Gana Guèye, qui a fait une bonne entrée en offrant le 3e but à Sadio Mané (90e+5).





Sadio Mané





Comme face à la Gambie, Sadio Mané n’a pas eu beaucoup de réussite dans ses actions offensives. Toutefois, avec sa belle technique et son expérience des grands rendez-vous, il a réussi à tenir le ballon pour permettre à l’équipe du Sénégal de souffler. Généreux et combatif, il a été récompensé de ses efforts en marquant le troisième but des Lions sur un centre de Gana Guèye (90e+6).









Habib Diallo





Combatif et très bon dans les duels aériens, Habib Diallo a posé beaucoup de problèmes aux défenseurs centraux Wooh et Casteletto. Même s'il n’a pas réussi à exploiter les quelques ballons qu’il a eus en première période, il s'est bien rattrapé en marquant le 2e but du Sénégal sur un bon centre d’Ismaila Sarr. Remplacé par Nicholas Jackson (80e), qui a tenté d’apporter sa puissance et sa vitesse pour dynamiter la défense camerounaise.





Ismaila Sarr