Sénégal-Cameroun : Démarrage de la vente des tickets

Après les matchs amicaux contre le Brésil et l’Algérie, le Sénégal affrontera ce 16 octobre le Cameroun. Ce match amical se jouera en France, plus précisément au stade Bollaert de Lens à 20H 30 heure de France et 18h30 heure Sénégal.







La vente des billets a démarré. Les tickets s'arrachent à partir de 29 euros sur une plateforme en ligne.